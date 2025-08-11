El Concejo vuelve a sesionar en modo electoral

Luego del receso invernal, el Concejo Deliberante de La Plata vuelve a sesionar esta semana. Será este jueves desde las 10 horas, y tendrá como telón de fondo la campaña electoral para los comicios del 7 de septiembre.

La última vez que los ediles sesionaron fue el 11 de julio, antes de las vacaciones de invierno y del cierre de listas de candidatos. Cabe recordar que en estas elecciones se renovarán 12 de las 24 bancas del cuerpo. Algunos lograron postularse para reelegir, mientras que otros quedaron fuera de la competencia y en diciembre abandonarán el recinto.

Ante este panorama, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó en las últimas semanas una serie de pedidos de informes a la gestión de Julio Alak sobre distintos temas: desde la demolición del depósito de Aloise que se incendió hasta el proyecto del osario del cementerio y las obras en Plaza Rocha. El radicalismo, por su parte, impulsó una ordenanza para reducir al 50% las tasas que pagan los comerciantes platenses.