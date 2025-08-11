Milei insiste en negar los efectos del dólar
El Presidente insiste en que el alza de la divisa estadounidense no debería impactar en los precios.
Tras el discurso en cadena nacional, Milei intentó explicar en X que el alza del dólar no tiene impacto en los precios.
“Aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar, dicha afirmación, aunque podría tener algún sustento empírico, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”, expresó el Presidente.
Tras una larga explicación, que incluyó críticas a economistas y a la casta política porque cuando gobernaron las subas del dólar si se trasladaron a precios, concluyó: “Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección”.