Milei insiste en negar los efectos del dólar

Tras el discurso en cadena nacional, Milei intentó explicar en X que el alza del dólar no tiene impacto en los precios.

“Aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar, dicha afirmación, aunque podría tener algún sustento empírico, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”, expresó el Presidente.

Tras una larga explicación, que incluyó críticas a economistas y a la casta política porque cuando gobernaron las subas del dólar si se trasladaron a precios, concluyó: “Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección”.