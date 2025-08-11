Retenciones: el campo va por la quita total

La eliminación de las retenciones a la minería, dispuesta la última semana por Milei, renovó el reclamo del campo por una quita total del impuesto.

Algunos actores del mercado agrícola volvieron a la carga por la eliminación de los derechos de exportación al percibir un trato desigual. “Las retenciones son nefastas”, afirmó el fundador de Los Grobo, Gustavo Grovocopatel, y calificó de “significativa” la reducción establecida semanas atrás.