Marcha y presión política por las muertes con fentanilo: Diputados debatirán cambios en el control de medicamentos

Familiares de víctimas y sectores opositores movilizaron reclamos para investigar el caso de fentanilo contaminado. Tras semanas de tensiones, el kirchnerismo habilitó el debate en comisión sobre proyectos que apuntan a reforzar el control de medicamentos inyectables.

La conmoción por las muertes vinculadas a fentanilo contaminado volvió a trasladarse a las calles y al Congreso. Familiares de las víctimas, junto a legisladores opositores, encabezaron una fuerte presión política para que el tema sea tratado con urgencia. La diputada del PRO, Silvana Giúdici, había reclamado la creación de una comisión investigadora y acusó al peronismo de frenar la iniciativa por supuestas vinculaciones entre el presidente del laboratorio señalado y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En medio de este clima, el bloque de Unión por la Patria resolvió habilitar el tratamiento del tema en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados. El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, convocó a los legisladores a una reunión mañana a las 9 de la mañana, donde se pondrán a consideración tres proyectos de ley para reforzar los controles sobre medicamentos inyectables y prevenir nuevos episodios trágicos.