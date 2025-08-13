Kicillof desmiente acusaciones de fraude y acusa a Milei de “mentir y hacer trampa”

Este martes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce de una publicación que lo acusaba de “cambiar el 80% de los lugares de votación sin avisar a nadie” para las elecciones del próximo 7 de septiembre. La versión, difundida por el medio afín al gobierno libertario, fue calificada por el mandatario como una “fake news” en el marco de lo que definió como “una campaña roñosa” impulsada por el presidente Javier Milei y su entorno.

“Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa”, escribió Kicillof en redes sociales. Según explicó, el cambio en los lugares de votación “no fue decidido por el Gobierno provincial”, sino que se trató de “una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal”.

El mandatario remarcó que, más allá de la mentira central de la publicación, esta “coló involuntariamente una verdad”: que el 7 de septiembre habrá elecciones en la provincia. En ese sentido, lanzó críticas directas a la propuesta electoral de La Libertad Avanza, describiendo su boleta como “muy oscura, de color violeta, que ataca a jubilados y discapacitados, a la universidad y a la industria”, y con “candidatos impresentables que no conocen ni recorren la Provincia”.

También apuntó contra Milei, a quien acusó de “pasarse el tiempo en Estados Unidos” mientras “abandona Bahía Blanca y cada ciudad de la Provincia”. Frente a esto, aseguró que en los comicios habrá “una boleta para frenar a Milei, con los colores de la patria que esta gente desprecia: Fuerza Patria”.

En el cierre de su mensaje, Kicillof cuestionó la utilización de una foto adulterada suya en la publicación viral. “¿Qué mente perversa se la pasa haciendo estas cosas? ¿Con qué recursos lo hacen? Cortala Milei, sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que le están haciendo al país y a la gente”, concluyó.