Los salarios docentes están bajo la línea de pobreza en 20 provincias

Las políticas educativas implementadas por el gobierno de Milei generaron una precarización de los salarios docentes en nivel primario y secundario.

Por un lado, el Ejecutivo nacional eliminó la Paritaria Nacional Docente y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba cerca del 15% del salario docente y operaban como un piso nacional desde el cual cada provincia terminaba de definir su situación.

Además, la situación se agravó con la declaración de la educación como servicio esencial y los cambios respecto a la paritaria, que limitaron los derechos laborales y descentralizaron las negociaciones salariales.

Como resultado, el salario docente en términos reales (considerando el impacto de la inflación) alcanzó pisos históricos: retrocedió al nivel del 2005, según un informe de los investigadores Sacha Unamuno y Germán Schiavinato. “Si bien se ven algunos deterioros en el salario producto de la desinversión por parte de las provincias, se destaca la abrupta caída en 2024 directamente vinculada a la eliminación del Fonid”, consideraron los especialistas.

Por otra parte, el estudio arrojó que el salario promedio docente, a marzo de 2025, se ubicó por debajo de la Canasta Básica Familiar en 20 de las 24 provincias, es decir, el ingreso está por debajo de la línea de pobreza. De esta manera, se acerca “peligrosamente a la línea de indigencia en las jurisdicciones más pobres”, señaló el documento.