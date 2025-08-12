Karina Milei vetó a la candidata de Macri

De cara al cierre de listas del próximo domingo para las elecciones nacionales del 26 de octubre, Karina Milei vetó una de las candidatas a diputada nacional propuestas por Mauricio Macri para la Ciudad de Buenos Aires: Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura.

De esta manera, se reavivan las tensiones luego que PRO aceptó ir con La Libertad Avanza cediendo su nombre, el color amarillo y los principales puestos de la lista: solo consiguió retener el quinto y sexto puesto.

En este camino, Fernando de Andreis podría pasar el filtro de la Casa Rosada, pero De la Torre no.