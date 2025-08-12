Kicillof: “Milei huyó de La Matanza en cinco minutos”

Axel Kicillof cargó este lunes contra Javier Milei tras la foto que el presidente se tomó en un baldío de Villa Celina, La Matanza, junto a su hermana Karina, candidatos libertarios y dirigentes del PRO aliados. “Otra noticia falsa es que Milei fue a La Matanza. No fue. Armó un operativo de marketing, un montaje: estuvo 20 minutos desde que llegó hasta que se fue, y solo cinco minutos parado en ese territorio”, afirmó en diálogo radial.

El gobernador aseguró que el mandatario “huyó” cuando vecinos intentaron acercarse para hablarle. Según fuentes municipales, Milei no mostró interés en escuchar inquietudes y permaneció rodeado de un fuerte operativo de seguridad que impidió el contacto directo. La bandera que exhibió en la foto, con la frase “Kirchnerismo nunca más” escrita con la tipografía del informe de la Conadep, también generó repudio.

En la imagen, Milei estuvo acompañado por el excomisario y candidato libertario Maximiliano Bondarenko, denunciado por el Gobierno provincial junto a otros 24 policías por presunto uso de recursos e información de la fuerza en actividades proselitistas, algo prohibido por ley. Kicillof cuestionó esos vínculos y advirtió sobre la presencia de “oficiales en actividad trabajando para un candidato”.

El mandatario calificó a la campaña libertaria como “roñosa”, articulada por “milicias digitales” que difunden noticias falsas, “pauta encubierta” y operaciones en redes. En ese sentido, apuntó al vocero presidencial Manuel Adorni por viralizar un video adulterado con supuestas declaraciones suyas. “Están utilizando cualquier método de falsificación para publicar en redes”, dijo.

Kicillof también disparó contra el modelo económico del Gobierno: “Es ortodoxo, recesivo, de ajuste, de reducción de ingresos y de desindustrialización. La gente no puede pagar los servicios ni el bondi”. Advirtió que “lo que proponen es el sálvese quien pueda: el que tiene guita que se compre todo, y el que no, que se muera en la calle”.

De cara a las elecciones legislativas, remarcó que “si Milei gana, se va a sentir envalentonado y estamos todos en riesgo”. Y defendió la propuesta de Fuerza Patria, que —dijo— busca frenar el ajuste y proteger la salud, la educación, la obra pública, la seguridad, la soberanía y la democracia.