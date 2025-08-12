Crece la crisis del sector yerbatero

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) alertó que el sistema productivo de la yerba mate está “en riesgo”: entre enero y junio de 2025 se registraron 449,55 millones de kilos menos en lo que respecta al procesamiento de hoja verde. Esto significa una caída del 20,3% frente al mismo período de 2024.

A su vez, en junio los productores captaron apenas el 18,9% del precio final en góndola, 5,5% menos que el promedio registrado entre 2020 y 2024. En valores reales, lo que perciben los productores por la hoja verde se desplomó un 45,9%. “El mayor ajuste en la cadena de valor lo sufrió el productor”, advirtió el INYM.