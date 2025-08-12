Crece la crisis del sector yerbatero
Entre enero y junio de 2025 se registraron 449,55 millones de kilos menos en lo que respecta al procesamiento de hoja verde.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) alertó que el sistema productivo de la yerba mate está “en riesgo”: entre enero y junio de 2025 se registraron 449,55 millones de kilos menos en lo que respecta al procesamiento de hoja verde. Esto significa una caída del 20,3% frente al mismo período de 2024.
A su vez, en junio los productores captaron apenas el 18,9% del precio final en góndola, 5,5% menos que el promedio registrado entre 2020 y 2024. En valores reales, lo que perciben los productores por la hoja verde se desplomó un 45,9%. “El mayor ajuste en la cadena de valor lo sufrió el productor”, advirtió el INYM.