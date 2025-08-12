Reavivan el caso de espionaje ilegal de la SIDE

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso se reunirá este martes para avanzar en la investigación sobre el presunto espionaje ilegal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a dirigentes políticos, sociales y sindicales opositores.

Este avance se da luego que el periodista Alconada Mon publicó el pasado 3 de agosto una nota sobre informes de la SIDE sobre las actividades políticas de la oposición, sindicatos y jubilados. El reporte está en línea con el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que habilita al organismo a realizar espionaje interno, algo absolutamente ilegal.

Ante esto, Axel Kicillof pidió a la justicia federal de La Plata que investigue los hechos. Al respecto, el juez Ramos Padilla ya ordenó certificar la existencia de otros expedientes abiertos por el mismo tema.

Por su parte, las dos CTA recurrieron a Comodoro Py y acusaron al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y a Milei. En tanto, el diputado Manes agregó el tema en su causa contra Santiago Caputo.