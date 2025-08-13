El Ejecutivo bonaerense refuerza la campaña en distritos con internas peronistas

Axel Kicillof dedicó este martes de campaña a visitar municipios bonaerenses marcados por disputas internas del peronismo. La recorrida comenzó en Avellaneda, donde junto a Jorge Ferraresi participó del acto de inicio de las obras de ampliación del muelle del puerto de Dock Sud, una inversión privada de 143 millones de dólares que demandará dos años de trabajo. “Esta obra ubica a Dock Sud en el mapa internacional de contenedores”, señaló el gobernador, mientras Ferraresi destacó la confianza empresarial en la provincia.

Avellaneda fue, meses atrás, escenario de choques con intendentes camporistas por reclamos de fondos compensatorios. Ferraresi, que encabeza la lista local de Fuerza Patria en condición testimonial, mantuvo disputas hasta último momento para lograr la candidatura.

La gira siguió en Morón, donde el oficialismo tuvo que acudir a la Justicia para oficializar su lista ante la Junta Electoral. El vínculo entre el intendente Lucas Ghi y el sector de Martín Sabbatella atraviesa un momento tenso, al punto que referentes sabbatellistas no fueron convocados al acto con Kicillof.

Por último, en Ituzaingó, distrito de Pablo Descalzo, también hubo cierres de listas contra reloj para evitar fracturas. Finalmente, en Hurlingham, el gobernador cerró la jornada entregando patrulleros y equipamiento ambiental, en un territorio donde la interna enfrenta al camporista Damián Selci con Juanchi Zabaleta, ahora en Somos Buenos Aires.