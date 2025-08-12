Semana decisiva rumbo al cierre de listas

Con el reloj electoral en cuenta regresiva, las principales fuerzas políticas atraviesan días de definiciones antes del 17 de agosto, fecha límite para presentar candidatos a senadores y diputados nacionales. Tras el cierre de alianzas, la atención se concentra en la confección final de las nóminas que competirán en octubre.

En el oficialismo, la reciente sociedad entre La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri avanza con Karina Milei como figura central del armado. En la Ciudad de Buenos Aires, el espacio libertario se quedará con los lugares más importantes para el Senado y la mayoría en Diputados, mientras que en la provincia de Buenos Aires buscará encabezar las listas.

El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, encara un intenso proceso de negociaciones internas. Máximo Kirchner, Sergio Massa y Juan Grabois figuran entre los nombres que podrían liderar la lista bonaerense, donde se renuevan 35 bancas. La puja enfrenta a sectores alineados con Axel Kicillof, el kirchnerismo y el Frente Renovador, con la expresidenta Cristina Kirchner intentando evitar fracturas.

Entre las alternativas también aparecen intendentes como Federico Achával, Ariel Sujarchuk y Nicolás Mantegazza, además del ingreso de representantes sindicales como Hugo Moyano y figuras de peso como Guillermo Moreno.

La semana definirá si las tensiones se traducen en unidad o en rupturas que reconfiguren el mapa político de cara a las legislativas.