La Justicia detectó pagos indirectos a funcionarios públicos

A seis meses que Javier Milei promocionara la criptomoneda $Libra en su cuenta de X e iniciara una estafa que perjudicó a cientos de personas, la Justicia argentina levantó el secreto de sumario. De esta manera, se reveló que hay pruebas de “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.

Se trata de un nuevo escándalo que salpica al Presidente y su entorno. El descubrimiento se enmarca en una hipótesis que investiga el fiscal federal Eduardo Taiano sobre una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas, que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas.

En concreto, la Justicia detectó que los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los nexos de Milei con el mundo cripto, ambos imputados junto al Presidente en el caso $LIBRA, movieron criptoactivos en billeteras virtuales por el equivalente a casi medio millón de dólares para que no sean congelados. Lo hicieron desde cuentas que involucran también al youtuber Julián Serrano, socio de Terrones Godoy.

Según determinaron los investigadores, realizaron transacciones entre el pedido de congelamiento que hizo el fiscal Taiano y la decisión de la jueza María Servini de avanzar con esa inmovilización de cuentas. Se trata de dólares digitales que se estiman que pueden ser resultado de la criptoestafa.

En un intercambio con la firma Tether International para justificar por qué solicitaba el congelamiento, el fiscal precisó que el contenido de una de las billeteras virtuales sería consecuencia de “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la justicia argentina”.

En las billeteras que usaron Novelli y Terrones Godoy para tratar de esconder los fondos había un total de 323.275 USDT (dólares de Tether) por lo que Servini libró un exhorto a El Salvador (donde está constituida Tether) para que se inmovilicen esos fondos.

La transferencia clave

La transacción clave, realizada el 4 de febrero de 2025, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA. involucra fondos provenientes de Bitget y su transferencia a una dirección, copropiedad de los investigados Novelli y Terrones Godoy.

La investigación y el documento también remarcan algo ya revelado: el uso de cajas de seguridad de la familia Novelli para canalizar activos de procedencia sospechosa, con movimientos de dinero en efectivo detectados el mismo día de la acreditación.

Además, se identificaron egresos hacia plataformas como OKX, Bitget y Bybit, lo que complica el rastreo de los fondos.

Golpe en el Congreso

En paralelo, cabe recordar, como bien informó diario Hoy, que la oposición destrabó la comisión investigadora del caso $Libra en el Congreso. Con 38 firmas sobre un total de 66 en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, se aprobó un dictamen de mayoría que redefine el mecanismo de designación de autoridades, las cuales quedaron en mano de la oposición.