El proyecto de gobernadores consiguió dictamen

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto de giro automático de Aportes del Tesoro Nacional, que ya tiene sanción en el Senado. Se trata de la iniciativa impulsada por los gobernadores, que reclaman el reparto de fondos coparticipables que retiene y adeuda Milei. De esta manera, pasan al recinto.

El diputado de Unión por la Patria Ariel Rauchenberger sintetizó el proyecto en que se tratan de “fondos de la Provincia, que no altera el equilibrio fiscal, fondos que también va a recibir la Nación, transparencia, menor discrecionalidad y un aporte a las provincias que están sufriendo el desfinanciamiento por parte del Estado nacional”.

En tanto, la LLA y parte del PRO presentaron un dictamen de minoría que propone que una parte la retenga Nación y el remanente se destine a las provincias. Se trató de una maniobra para trabar el proyecto de los gobernadores.