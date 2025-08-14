Detención de periodistas en marcha de jubilados frente al Congreso

Durante una movilización de jubilados en Plaza Congreso durante este miércoles, dos trabajadoras de prensa —Camila Rey y Yasmin Orellana— fueron detenidas por efectivos de la Policía de la Ciudad mientras cubrían la protesta. El hecho, registrado por cámaras de TV, generó repudio de organizaciones periodísticas. La manifestación, convocada contra el veto presidencial al aumento jubilatorio, estuvo marcada por un fuerte operativo policial que volvió a tensionar la relación entre las fuerzas de seguridad y la prensa.