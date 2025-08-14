Máximo Kirchner prepara internas en el PJ bonaerense para fin de año

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se encamina a renovar sus autoridades antes de que termine el 2025. Según trascendió, el actual presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, convocará a elecciones internas hacia fin de año, al concluir su mandato iniciado en 2021. La decisión llega tras un cierre de listas marcado por negociaciones intensas y tensiones entre sectores que respaldan al diputado y aquellos que impulsan un mayor protagonismo del gobernador Axel Kicillof. Aunque en julio se alcanzó un acuerdo para evitar rupturas, en el peronismo consideran que las internas serán clave para definir la conducción del espacio.