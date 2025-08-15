La canasta alimentaria platense aumentó un 1,1% en julio

A través del estudio realizado la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata, integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería, arrojó un 1,1% durante el mes de julio de 2025.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de julio de 2025 y arrojó que el rubro que mayor incremento fue el de productos de verdulería con un 3,3%; seguido por los de carnicería con un 2,3%; y por los de almacén con un -1,3%.

Según se explicó los productos que aumentaron muy por encima del promedio fueron tomate con un 19,4%; el pollo con 15%; la papa negra un 8,6%; y la lechuga criolla un 7,3%.