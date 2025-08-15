Fentanilo: el Gobierno exige explicaciones a la Anmat y acusa al juez Kreplak de frenar la causa

El escándalo por el fentanilo contaminado, que ya dejó más de 100 muertes, quedó atravesado por la disputa política y las dudas sobre la responsabilidad estatal. Un documento de la Anmat confirma que, entre noviembre y diciembre de 2024, inspectores detectaron deficiencias críticas en Laboratorios Ramallo —proveedor de HLB Pharma— en control de calidad, producción y almacenamiento. Sin embargo, la orden de inhabilitación recién se firmó el 10 de febrero de 2025, cuando el lote contaminado ya había sido producido y distribuido a hospitales de todo el país.

En este contexto, el Gobierno pidió un informe a la Anmat para “esclarecer el camino recorrido y revisar el procedimiento” y aseguró que las 400 mil dosis adulteradas “ya están todas incautadas”. También adelantó que cumplirá con el pedido de información del Congreso y defendió que “actuó en tiempo” para evitar más muertes.

La tensión creció tras un comunicado de la Vocería Presidencial en redes sociales que cargó contra el juez federal Ernesto Kreplak y su hermano, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, a quien calificó como “principal cliente del laboratorio HLB”. “Si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio (…) el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar”, advirtió.

Mientras la investigación judicial avanza con 24 imputados y la figura de Ariel García Furfaro en el centro, el caso expone una combinación de fallas regulatorias, demoras oficiales y presuntos encubrimientos políticos que agravan una de las tragedias sanitarias más graves de las últimas décadas.