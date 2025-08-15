“A tres meses no tenemos certezas de nada”

"Todos los organismos de control que tendrían que haber hecho las cosas bien evidentemente fallaron”, fulminó Álvaro Núñez, abogado que representa a familiares de víctimas del fentanilo contaminado, que ya ocasionó 96 muertes pero pueden ser muchas más.

En diálogo exclusivo con diario Hoy, el letrado cuestionó que, a tres meses que saltó el escándalo, aún no se ha avanzado en la investigación y en determinar las responsabilidades como se debería. En este sentido, ratificó el pedido de apartamiento del juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del caso, y apuntó contra el Hospital Italiano de La Plata. “Lo que a mí más me preocupa es que hay más de 40 mil ampollas que no se han recuperado, eso genera desconcierto”, soslayó.

Controles fallidos

En primer lugar, Núñez remarcó la “serie de faltas de control por parte de todos los organismos”. “Entiendo que la falla principal en este caso es del laboratorio, eso demás está decirlo, pero la Anmat no exigió el permiso correspondiente para producir este tipo de droga”, agregó. Al respecto, cabe destacar, se descubrió un documento que revela que seis días antes que se produzca el lote contaminado de la droga en HLB Pharma, el ente ya sabía de las irregularidades del laboratorio; sin embargo, demoró dos meses en prohibir la producción.

El abogado también responsabilizó al Hospital Italiano de La Plata. Allí se descubrieron las primeras muertes por el fentanilo contaminado: hasta ahora 15 de las víctimas fatales fueron detectadas allí. “Si bien la institución fue quien encontró la falla y advirtió primero lo que estaba pasando, por protocolo médico quirúrgico cuando hay más de dos pacientes infectados con el mismo tipo de bacteria y fallecen en determinada sala, el comité de epidemiología del hospital debe cerrar la sala a modo de resguardo e investigar qué es lo que está pasando”, explicó, al mismo tiempo que agregó: “Si bien estuvo bien la investigación posterior, fue tardía la intervención del hospital”.

Cuestionamientos al avance judicial

Por otra parte, Núñez apuntó duramente a la Justicia. En esta línea, criticó que, después de más de tres meses que se descubrió la tragedia, el juez federal Ernesto Kreplak citó a declarar como testigos a familiares de víctimas.

También reprochó que, si bien hay 24 sospechosos cuyos bienes fueron embargados, no hubo ni un solo detenido hasta el momento, ni siquiera un imputado. Sobre esta cuestión, el magistrado explicó en una reciente entrevista que para llegar a la instancia indagatoria se debe haber reunido toda la prueba, y que hasta ahora se procedió con embargos, allanamientos y prohibiciones para salir del país.

“El dueño del laboratorio (Ariel Furfaro), el que pone la firma y el sello para decir que las ampollas tienen que tener determinados tipos de sustancias y ser fabricadas de tal manera, habilitó un lote alterado. Es una prueba contundente, ¿qué nos haría falta? Ya se sabe que las ampollas salieron con dos bacterias en la línea de producción. ¿No es motivo suficiente como para que al menos esté imputado?”, analizó el abogado.

“Situémonos como familiares de las víctimas, que no eran pacientes crónicos, eran pacientes como podría haber sido cualquier hijo de vecino que fue con alguna dolencia aguda y que salieron muertos; ¿cómo nos sentiríamos nosotros en ese caso de ver al dueño del laboratorio dando una versión tan poco creíble, diciendo que se infectaron en la línea de producción posiblemente por un sabotaje de un exsocio? Y brindándolo en una declaración periodística. En el eventual caso de que esto fuera así, que preste declaración en carácter de imputado y que lo plantee dentro del expediente”, expresó Nuñez. Y enfatizó: “En una nota periodística es dantesco, estamos ante una de las mayores tragedias en la historia de Argentina. En la AMIA había habido 86 muertos, acá son 96 declarados y seguramente hay muchos más”.

Llamado para Kreplak

Otra de las cuestiones que resaltó Núñez es la relación del juez con una figura clave en el sistema de distribución de medicamentos y control sanitario: el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, hermano del magistrado. Este vínculo “está muy fino con la ética jurídica”, según el abogado: “Al menos tendría que dar un paso al costado para dar certeza que no hay intereses contrapuestos”.

“Eventualmente el ministro de Salud puede llegar a tener responsabilidad, en mayor o menor medida, con lo que esté investigando el hermano”, sostuvo. Sobre un posible vínculo del funcionario con el caso, explicó: “El Ministerio de Salud no tiene responsabilidad de control, pero sí en las consecuencias ulteriores. Cuando hay algún brote epidemiológico, como es esto, el hospital debe dar aviso al Ministerio de Salud, y este debería haber arbitrado los medios necesarios para frenar esta situación que está ocurriendo. Esto no pasó”.