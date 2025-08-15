Definiciones y pulseadas finales rumbo a las listas legislativas

Las próximas horas serán determinantes para el cierre de listas de cara a las legislativas de octubre. En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza confirmó a José Luis Espert como cabeza de lista para diputados, acompañado por una mujer en el segundo lugar y con la probable incorporación de Diego Santilli en el tercero. La mesa de campaña bonaerense sumó al PRO, con Cristian Ritondo participando junto a Karina Milei y los principales armadores libertarios.

En el peronismo, Sergio Massa descartó postularse y trabaja para asegurar listas de unidad de cara al cierre previsto para este domingo 17 de agosto. En Salta, Juan Manuel Urtubey regresó al kirchnerismo y competirá por una banca en el Senado, en un escenario que lo enfrentará al libertario Alfredo Olmedo, quien lidera las encuestas. En Chaco, Jorge Capitanich encabezará la boleta con un acuerdo que amplía su base electoral, mientras que en Santiago del Estero, Gerardo Zamora y “Pichón” Neder ratificaron su histórica alianza.

Otras provincias también avanzan en definiciones: Adán Bahl y Guillermo Michel serán las caras del PJ en Entre Ríos; Mariano Recalde pica en punta para el Senado en CABA, con tensiones por la inclusión de Ofelia Fernández; Oscar Parrilli buscará renovar en Neuquén; Martín Soria será candidato a senador en Río Negro y Cristina López suena en Tierra del Fuego.

La disputa se define contrarreloj, con negociaciones que mezclan estrategia, acuerdos locales y el desafío de enfrentar una elección marcada por la polarización entre el oficialismo libertario y el peronismo.