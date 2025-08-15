Desde la Provincia cruzaron al candidato libertario en la Primera Sección
Augusto Costa protagonizó un fuerte cruce con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
Este jueves, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, protagonizó un fuerte cruce con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela —candidato a legislador y principal referente de Milei en la disputa por la Primera Sección—, luego de que éste cuestionara en redes sociales la convocatoria provincial a un encuentro por el “Día del Empresario Nacional”.
Valenzuela afirmó que la Provincia “se despertó” y “ahora quiere reuniones con empresarios”, a lo que Costa replicó que en casi seis años el jefe comunal “no se preocupó por coordinar políticas productivas” y defendió la gestión de Axel Kicillof en apoyo a las pymes. Según el funcionario, se financiaron más de 2.000 pymes por $170.000 millones, se otorgaron garantías de crédito a 23.000 Mipymes por $928.000 millones, se asistió a comercios afectados por la caída del consumo y se realizaron obras en parques industriales y programas de innovación tecnológica.
Costa acusó a Valenzuela de respaldar las políticas de Javier Milei, a las que responsabilizó por el cierre de 13.000 empresas y la pérdida de 220.000 empleos, y cuestionó la reciente eliminación de las secretarías nacionales de Industria y Pymes. El ministro afirmó que “proteger la producción y resistir no es campaña: es sobrevivir”, mientras que el intendente ratificó su posición crítica hacia la política productiva provincial.