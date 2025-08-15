Desde la Provincia cruzaron al candidato libertario en la Primera Sección

Este jueves, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, protagonizó un fuerte cruce con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela —candidato a legislador y principal referente de Milei en la disputa por la Primera Sección—, luego de que éste cuestionara en redes sociales la convocatoria provincial a un encuentro por el “Día del Empresario Nacional”.

Valenzuela afirmó que la Provincia “se despertó” y “ahora quiere reuniones con empresarios”, a lo que Costa replicó que en casi seis años el jefe comunal “no se preocupó por coordinar políticas productivas” y defendió la gestión de Axel Kicillof en apoyo a las pymes. Según el funcionario, se financiaron más de 2.000 pymes por $170.000 millones, se otorgaron garantías de crédito a 23.000 Mipymes por $928.000 millones, se asistió a comercios afectados por la caída del consumo y se realizaron obras en parques industriales y programas de innovación tecnológica.

Costa acusó a Valenzuela de respaldar las políticas de Javier Milei, a las que responsabilizó por el cierre de 13.000 empresas y la pérdida de 220.000 empleos, y cuestionó la reciente eliminación de las secretarías nacionales de Industria y Pymes. El ministro afirmó que “proteger la producción y resistir no es campaña: es sobrevivir”, mientras que el intendente ratificó su posición crítica hacia la política productiva provincial.