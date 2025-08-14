La Provincia aplicará identificación alternativa por faltante de patentes
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, anunció que se implementará un sistema provisorio para identificar vehículos ante la falta de entrega de chapas patente, problema que atribuyó a la Nación tras la paralización en la Casa de la Moneda. La medida busca garantizar la fiscalización, prevenir accidentes y facilitar investigaciones, ya que crece la cantidad de autos circulando sin dominio. La nueva placa tendrá validez oficial y quedará como recurso para casos excepcionales incluso cuando se normalice la provisión.