Crece la tensión entre Caputo y los bancos

La relación entre el sistema financiero y el Gobierno atraviesa un momento de máxima tensión. Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, el equipo económico volvió a aumentar los encajes bancarios por segunda vez en menos de un mes, y obligó a destinar ese dinero a la compra de bonos rechazados en la licitación del miércoles. La maniobra fue interpretada en el sector como un “corralón”, en alusión a la recordada medida de Domingo Cavallo en 2001.

En este clima, las autoridades del Banco Central, encabezadas por Santiago Bausili, mantuvieron una reunión por Zoom con directivos de bancos, que terminó sin acuerdos. “Fue una perorata técnica, no nos escucharon”, se quejaron desde el sector financiero.

Por su parte, el ministro Luis Caputo intentó justificar la medida con un discurso que no logró despejar dudas. Según dijo, buscan evitar que “vayan pesos al mercado” sin tener certeza de las causas de la demanda. La explicación dejó más interrogantes que certezas en un escenario donde la desconfianza y la falta de diálogo agravan la crisis.

En paralelo, economistas y analistas advierten que la estrategia oficial de ajustar por el lado monetario, sin resolver los problemas estructurales ni ofrecer señales claras al mercado, solo profundiza la recesión. Las medidas que secan la plaza financiera y asfixian al crédito parecen destinadas a ganar tiempo, pero el costo político y económico podría ser mayor que el beneficio buscado. Mientras tanto, la tensión con los bancos crece y el horizonte se vuelve cada vez más incierto.