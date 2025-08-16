Universidades acusan al Gobierno de manipular datos

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rechazó esta semana la oferta de aumento salarial anunciada por el Ministerio de Capital Humano y desmintió los datos oficiales sobre la situación del sector. “No es cierto el planteo del Gobierno nacional. No hay ninguna solución real para la comunidad universitaria y científica del país”, advirtieron. A la respuesta del CIN se sumaron la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) y la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA).

“Lamentamos que, una vez más, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, opte por sumar confusión con información tergiversada y parcial, sin ofrecer ninguna solución real al problema que atravesamos”, señaló el comunicado del CIN. Por su parte, desde ADUBA denunciaron que “la metodología del gobierno de Javier Milei sigue siendo la de fijar nuestro salario de manera unilateral, por fuera de la paritaria, condenándonos a remuneraciones miserables que mantienen a la gran mayoría de trabajadores del sistema público universitario por debajo de la línea de pobreza”.

Las declaraciones de Capital Humano

Mientras la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) publicó en junio un informe que revela que las transferencias a las universidades nacionales fueron 22,5% más bajas, la cartera que conduce Sandra Pettovello insistió, sin dar cifras concretas, en que “desde el inicio de la gestión, el Gobierno fortaleció las transferencias, consolidando una política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo”.

El texto oficial también sostuvo que se asignaron “fondos adicionales por más de $23.000 millones” para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

Presupuesto en caída y conflicto en alza

Las declaraciones oficiales no convencen a un sector que denuncia más de dos años sin aumentos reales en el presupuesto universitario, sumados a salarios cada vez más deteriorados. Para rectores, docentes y no docentes, el discurso de Capital Humano busca instalar una mejora que no se verifica en la realidad. La brecha entre lo que comunica el Gobierno y la situación en las aulas y laboratorios se agranda, alimentando un conflicto que, lejos de cerrarse, promete escalar en los próximos meses.