La suba del dólar presiona los precios en las góndolas

Según estudios recientes, los datos al cierre de la primera quincena de agosto confirman que el salto del dólar a fines de julio tuvo impacto directo en las góndolas. Aunque el “pass-through” es más moderado que en otras devaluaciones, el traslado a precios no pasó inadvertido.

En su relevamiento semanal, la consultora LCG registró un aumento del 1,1% en la segunda semana del mes, que se suma al 2% de la primera. De esta manera, la quincena cerró con un alza del 3,1%. De acuerdo al informe, el mayor incremento fue en frutas, con un 4,2%, seguido por bebidas e infusiones (2,2%), carnes (1,7%) y aceites (1,5%).

Por su parte, EcoGo informó que los alimentos consumidos dentro del hogar subieron 0,6% en la segunda semana, igual que en la previa. Con ese dato, la inflación en el rubro llegaría a 2,2% en el mes de agosto. Sumando los aumentos de alimentos consumidos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,3%.

En esa línea, la firma proyecta que la inflación de agosto rondaría el 2% mensual, aunque advirtió que el dato es preliminar y puede cambiar. Tras el salto cambiario del 31 de julio, el dólar se estabilizó levemente, lo que contuvo expectativas. Sin embargo, en un contexto de apertura comercial, caída del consumo y márgenes comprimidos, la política económica oficial sigue generando incertidumbre y el riesgo de nuevos aumentos persiste.