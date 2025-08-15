Entre excusas y retrasos: Kreplak apuntó al Gobierno

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la causa por el fentanilo adulterado que dejó al menos 97 muertos, reclamó al presidente Javier Milei que “no obstruya la investigación”. La advertencia llegó después de que el mandatario lo señalara en un acto de La Libertad Avanza en el club Atenas de La Plata y de que el Gobierno pidiera, a través de Vocería Presidencial en redes sociales, la detención de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma.

“Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”, declaró Kreplak en una entrevista televisiva y agregó: “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”.

El magistrado intenta blindarse frente a la embestida presidencial, aunque la causa que encabeza arrastra demoras, decisiones pendientes y una falta de definiciones que también exponen a las víctimas. Milei, por su parte, apuntó a la relación del juez con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak: “¿Les parece casualidad que el juez sea el hermano del ministro de Axel Kicillof?”, señaló el líder libertario.

El llamado del magistrado a no obstruir en la causa contrasta con su dudoso desempeño y las demoras en la investigación, agravadas por los vínculos familiares que rodean el expediente.