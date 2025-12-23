Nueva marcha “por un Navidad con ciencia”

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología movilizó al Polo Científico Tecnológico en Palermo, bajo la consigna “una Navidad con Ciencia”.

En ese marco, investigadores, becarios y autoridades de organismos científicos se dieron cita con una propuesta particular: llevar cajas de regalo para armar un “árbol de proyectos y deseos”, con el objetivo de visibilizar las investigaciones que hoy corren riesgo de quedar en la nada.

La protesta, que se enmarca dentro de un plan para defender la soberanía tecnológica, denuncia el ajuste presupuestario y la reciente baja de programas de financiamiento clave por parte del Gobierno de Javier Milei.

Anabella Srebrow, investigadora del Conicet especializada en biología molecular, describió la situación como un ataque multidimensional: reducción de puestos de trabajo y programas de becas para la formación de jóvenes profesionales; e interrupción de fondos destinados a equipamiento, insumos básicos y mantenimiento de laboratorios.