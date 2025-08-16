Proponen una comisión especial en La Plata por muertes vinculadas al fentanilo contaminado

En la última sesión del Concejo Deliberante, el edil del PRO Nicolás Morzone presentó un proyecto para conformar una Comisión Investigadora y de Seguimiento sobre los fallecimientos causados por la administración de fentanilo adulterado en la ciudad. El objetivo es esclarecer responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La iniciativa prevé que el nuevo organismo esté presidido por un representante designado por el Concejo y cuente con la participación de los jefes de todos los bloques, autoridades del cuerpo legislativo, funcionarios del Ejecutivo municipal y las áreas de Justicia y Salud.

Entre las tareas previstas figuran recopilar información sobre el uso y distribución de fentanilo en hospitales y clínicas locales, indagar en lo ocurrido en el Hospital Italiano, investigar el rol de los laboratorios involucrados, y proponer políticas para reforzar el control y trazabilidad de medicamentos. También se contempla la citación de directivos y personal médico, la coordinación con Provincia, Nación y la ANMAT, y la implementación de campañas de prevención y concientización.

La presidenta de la Comisión de Salud, Micaela Maggio (Unión por la Patria), subrayó que el control de HLB Pharma corresponde a la ANMAT, y defendió la actuación de la Provincia y el municipio. En tanto, Juan Manuel Granillo Fernández expresó dudas sobre el alcance real de la comisión local, recordando que en el Congreso Nacional ya se solicitó al ministro de Salud, Mario Lugones, un informe detallado sobre el caso.