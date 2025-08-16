Negociaciones finales y tensión política: el cierre de listas, a un paso del 26 de octubre

A solo unas horas del cierre de inscripciones —este domingo 17 de agosto—, el panorama electoral nacional se tensa en cada espacio político. La boleta única de octubre ya asoma y, mientras fuerzas como el peronismo juegan su última partida, la derecha busca equilibrar su armado y la UCR se desangra por internas. En este escenario de negociaciones intensas y definiciones a último momento, la carrera hacia el 26 de octubre entra en su etapa decisiva.

Fuerza Patria, el gran protagonista del peronismo

Como sucedió en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones locales, Fuerza Patria será el sello que aglutinará a las distintas tribus justicialistas, entre ellas el Frente Renovador, La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro. El reparto de lugares en la lista bonaerense se cocina a fuego lento: seis bancas cercanas a Cristina Kirchner, cuatro alineadas a Axel Kicillof y otras cuatro al massismo. Los nombres definitivos se conocerán sobre el filo del cierre, en una pulseada que mantiene en vilo a todos los sectores.

La posible incorporación de Patria Grande, conducida por Juan Grabois, está sobre la mesa, aunque el dirigente exige conocer antes la propuesta política integral. Sergio Massa, por su parte, se mantiene al margen de encabezar, pero interviene como garante de consensos. En el PJ bonaerense saben que, sin PASO, cada nombre debe aportar territorialidad y estructura. Por eso se barajan perfiles como Juan Andreotti en San Fernando o Federico Achával en Pilar, este último con fuerte respaldo de Cristina.

El contexto obliga a una ingeniería fina: el peronismo busca blindar su boleta en octubre frente a un oficialismo que apuesta todo a la polarización, evitando fugas y consolidando alianzas municipales que aseguren votos en los distritos clave.

La Libertad Avanza y la vedette de Buenos Aires: ¿brillo o show electoral?

La Libertad Avanza (LLA) ajusta su estrategia de cara a octubre con movimientos llamativos. En la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich confirmó su candidatura a senadora nacional, con un discurso de confrontación directa contra el kirchnerismo, apelando a la idea de “dar la próxima batalla para poner orden y construir futuro”. Su presencia busca consolidar al núcleo duro libertario y reforzar la alianza con el PRO.

En la provincia de Buenos Aires, el anuncio que más repercusión generó fue la incorporación de Karen Reichardt, exvedette y figura mediática, como segunda candidata a diputada nacional, ubicada detrás de Luis Espert y por delante del ex PRO Diego Santilli. La decisión recibió cuestionamientos por privilegiar un perfil ligado al mundo del espectáculo antes que a la trayectoria política. Para algunos, se trata de una jugada orientada a obtener visibilidad mediática; para otros, representa un riesgo que evidencia la escasez de cuadros con experiencia en un distrito clave.

Con esta fórmula, LLA apuesta a la visibilidad y al impacto inmediato, pero queda abierta la pregunta sobre la solidez política de su boleta bonaerense.

UCR versus Provincias Unidas: la grieta radical interna

En la Unión Cívica Radical bonaerense, las horas previas al cierre de listas se viven con fractura. El sector que responde a Miguel Fernández rompió con Provincias Unidas tras el veto a Florencio Randazzo como cabeza de lista. La decisión dejó heridas profundas: acusaciones de falta de diálogo, cuestionamientos al liderazgo y advertencias sobre acciones judiciales para definir el uso del sello partidario.

La ruptura complica la estrategia radical en un escenario polarizado y sin una oferta unificada. Mientras tanto, el sector que permanece en Provincias Unidas intenta recomponer su armado con candidatos alternativos, aunque la falta de unidad amenaza con diluir su peso en la elección.

En suma, mientras el peronismo afina sus acuerdos para sostener la unidad, LLA apuesta a figuras de alto impacto mediático y la UCR enfrenta una crisis que limita su capacidad competitiva.