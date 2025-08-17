La UCR bonaerense quedó fuera del frente Provincias Unidas para octubre

A horas del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre, la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense quedó formalmente fuera del frente Provincias Unidas, la alianza armada por los gobernadores. La decisión se produjo luego de que el sector liderado por Miguel Fernández rechazara la postulación de Florencio Randazzo como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

“Los intendentes quieren otro armado para octubre”, expresaron desde la UCR bonaerense, reclamando que otra figura encabece la lista.

Fernández presentó formalmente la nota ante el juez federal Alejandro Ramos Padilla, solicitando que se rechazara la incorporación de la UCR bonaerense al frente. El magistrado aceptó la solicitud tras vencerse las prórrogas otorgadas al partido para expedirse, confirmando que la adhesión del radicalismo quedó judicialmente cerrada.

Provincias Unidas, creado hace pocas semanas, integra al Partido Socialista, Hacemos, Democracia Cristiana, Nuevo País y Tercera Posición, junto al Comité Nacional de la UCR. En Buenos Aires, únicamente se sumó el frente Futuro Radical.

La situación se judicializó ante la imposibilidad de acordar el ingreso de la UCR bonaerense dentro del plazo fijado por el juez, quien intimó a los restantes espacios a presentar documentación antes de la hora 13 del sábado 16 de agosto. Al no completarse la adhesión, el radicalismo bonaerense quedó formalmente excluido de la alianza, dejando a Provincias Unidas sin su participación en la provincia más poblada del país y generando un escenario complejo de negociaciones para octubre.