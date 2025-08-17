Cornejo ratifica a Luis Petri como candidato a diputado nacional por Mendoza

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó este sábado que el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará la lista de candidatos a diputado nacional por el frente que comparten. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del mandatario, donde expresó su respaldo a la postulación y felicitó al exlegislador por “asumir el desafío”.

Cornejo destacó que Petri fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, subrayando la solidez de su trayectoria y su conocimiento de los temas parlamentarios.

El gobernador resaltó además su capacidad de trabajo y profesionalismo, mencionando que en el Congreso se ha destacado por la seriedad y preparación que caracterizan su desempeño. En cuanto a su vocación de servicio, Cornejo afirmó que Petri cuenta con un “compromiso profundo con Mendoza y con el país”, cualidad que lo convierte en un candidato de confianza para impulsar la agenda de su espacio político.

“Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan”, concluyó el gobernador, marcando su total respaldo a la candidatura de Petri. La postulación del ministro de Defensa consolida al frente político en Mendoza y anticipa una campaña centrada en la experiencia legislativa, en un contexto electoral donde se disputan lugares clave para fortalecer la representación provincial a nivel nacional.