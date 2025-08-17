Cornejo ratifica a Luis Petri como candidato a diputado nacional por Mendoza
El gobernador felicitó al ministro de Defensa por “asumir el desafío”.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó este sábado que el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará la lista de candidatos a diputado nacional por el frente que comparten. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del mandatario, donde expresó su respaldo a la postulación y felicitó al exlegislador por “asumir el desafío”.
Cornejo destacó que Petri fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, subrayando la solidez de su trayectoria y su conocimiento de los temas parlamentarios.
El gobernador resaltó además su capacidad de trabajo y profesionalismo, mencionando que en el Congreso se ha destacado por la seriedad y preparación que caracterizan su desempeño. En cuanto a su vocación de servicio, Cornejo afirmó que Petri cuenta con un “compromiso profundo con Mendoza y con el país”, cualidad que lo convierte en un candidato de confianza para impulsar la agenda de su espacio político.
“Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan”, concluyó el gobernador, marcando su total respaldo a la candidatura de Petri. La postulación del ministro de Defensa consolida al frente político en Mendoza y anticipa una campaña centrada en la experiencia legislativa, en un contexto electoral donde se disputan lugares clave para fortalecer la representación provincial a nivel nacional.