Fentanilo contaminado: Furfaro admite que su laboratorio siguió activo pese al pedido de clausura

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, sorprendió con declaraciones explosivas sobre la causa por las ampollas de fentanilo contaminadas. En entrevistas radiales, Furfaro reconoció que la planta continuó operando incluso tras los intentos de clausura en noviembre de 2024 y aceptó la dimensión penal del caso: “Voy a terminar preso, falta poquito”.

“Soy el tipo más odiado del país, por eso lo primero que quiero hacer es que se haga justicia y que se investigue”, agregó evidenciando la gravedad de la situación.

A su vez, responsabilizó a la Anmat y al Ministerio de Salud por no haber retirado a tiempo el lote contaminado: “Nosotros sacamos 60.000 ampollas el primer día y ellos las tendrían que haber sacado en dos días de los laboratorios”, explicó, subrayando la lentitud de las autoridades.

El empresario admitió así la seriedad de la causa que investiga el lote de fentanilo adulterado, que ya provocó 97 muertes, y confirmó que la responsabilidad sobre la producción y control de calidad recae directamente sobre su laboratorio.

Cabe mencionar que, según documentos de la Anmat, las irregularidades en Laboratorios Ramallo —proveedor de HLB Pharma— fueron detectadas entre noviembre y diciembre de 2024, aunque la orden de inhabilitación recién se firmó en febrero de 2025, cuando los lotes contaminados ya estaban distribuidos (ver página 4).

La causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, suma un nuevo capítulo con las declaraciones de Furfaro. Sin embargo, avanza con extrema lentitud, atrapada entre conflictos de interés, disputas políticas y un sistema judicial que parece no estar a la altura de la gravedad del caso.