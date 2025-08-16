Jorge Taiana encabezará la lista de diputados de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires

En el marco del cierre de listas rumbo a las elecciones de octubre, el espacio Fuerza Patria confirmó a sus candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El primer lugar estará ocupado por el ex canciller Jorge Taiana, quien fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2005 y 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.



La lista fue presentada como una síntesis de las distintas vertientes del peronismo, y según fuentes del espacio, busca expresar "unidad y proyección de futuro". Sin embargo, hay ausencias notables: ni Sergio Massa, quien ya había adelantado su decisión de no postularse, ni Máximo Kirchner forman parte de la nómina. Tampoco hay intendentes incluidos, lo cual marca una diferencia respecto de otras elecciones.



Con representantes de distintos espacios internos, la lista incluye a dos dirigentes de La Cámpora (Horacio Pietragalla y Fernanda Díaz), dos representantes sindicales (Vanesa Siley y Sergio Palazzo), y referentes de varios sectores del frente: Teresa García y Agustina Propato, cercanas a Cristina Kirchner; Fernanda Miño, de Patria Grande, junto a Juan Grabois; Hugo Yasky y Hugo Moyano (hijo), vinculados al gobernador Axel Kicillof; y Jimena López, Sebastián Galmarini y Marina Salzman, del Frente Renovador.



La lista completa es la siguiente:



1. Jorge Taiana



2. Jimena López



3. Juan Grabois



4. Vanesa Siley



5. Sergio Palazzo



6. Teresa García



7. Horacio Pietragalla



8. Agustina Propato



9. Hugo Moyano (hijo)



10. Fernanda Díaz



11. Sebastián Galmarini



12. Fernanda Miño



13. Hugo Yasky



14. Marina Salzman



15. Nicolás Trotta





Taiana se presenta como el candidato de la unidad, con respaldo de todos los sectores de la interna peronista. “Voy a poner mi mejor esfuerzo y a escuchar a todo el mundo. Vamos a expresar la oposición y la esperanza de futuro”, expresó el ex canciller, que buscará llevar la voz de Fuerza Patria al Congreso desde una de las provincias clave en la disputa nacional.





