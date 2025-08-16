Las últimas medidas de Caputo ponen a la industria contra las cuerdas

Las decisiones del ministro Luis Caputo para contener al dólar están golpeando de lleno a la economía real y, en particular, a la industria. El costo de financiarse a corto plazo se disparó: la tasa para girar en descubierto pasó del 35% al 80% anual, mientras que descontar cheques, herramienta clave para las pymes, trepó al 77%. Con este escenario, las empresas buscan alternativas para evitar el ahogo financiero. La principal es endeudarse con proveedores, trasladando el costo a la cadena de pagos; otra, acumular efectivo para cubrir baches sin recurrir a bancos.

Ante este contexto, los analistas advierten que la actividad en el sector seguirá estancada.