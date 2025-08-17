Jubilados destinan hasta 14% de sus haberes solo para pagar la luz

Un informe de Defensa de Usuarios y Consumidores reveló que los jubilados destinan cada vez más parte de sus haberes para pagar la factura de electricidad, convirtiéndose en uno de los sectores más golpeados por el ajuste del gobierno de Javier Milei. El estudio comparó el haber mínimo de noviembre de 2023, de $110.558, con el de julio de 2025, de $309.293, y analizó consumos de 150, 350 y 500 kwh. El resultado expone un deterioro notable: en 2023 consumir 500 kwh implicaba el 4,72% del haber, mientras que hoy asciende al 14,21%. El documento es otra muestra del impacto que provoca el ajuste en los sectores más vulnerables.