El Gobierno volvió a banalizar el “Nunca Más” al celebrar fallo por YPF

El Gobierno nacional celebró el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que suspendió la entrega del 51% de YPF, mientras sigue la apelación. El vocero Manuel Adorni utilizó el lema “Nunca Más”, símbolo de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, para destacar la gestión pasada y enviar un mensaje político. Movimientos sociales y organismos de derechos humanos criticaron su uso fuera del contexto histórico, transformando un grito de justicia en un mensaje con carga electoral.