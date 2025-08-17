El Gobierno volvió a banalizar el “Nunca Más” al celebrar fallo por YPF
Adorni utilizó la emblemática frase histórica para festejar un dictamen judicial.
El Gobierno nacional celebró el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que suspendió la entrega del 51% de YPF, mientras sigue la apelación. El vocero Manuel Adorni utilizó el lema “Nunca Más”, símbolo de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, para destacar la gestión pasada y enviar un mensaje político. Movimientos sociales y organismos de derechos humanos criticaron su uso fuera del contexto histórico, transformando un grito de justicia en un mensaje con carga electoral.