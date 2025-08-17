El gobernador Gerardo Zamora será candidato a senador por Santiago del Estero

El Frente Cívico por Santiago oficializó este domingo a sus candidatos para las elecciones nacionales del 26 de octubre. El gobernador Gerardo Zamora, principal referente del espacio, encabezará la lista para el Senado de la Nación, donde la provincia renovará tres bancas. Lo acompañará como segunda titular Elia Esther del Carmen Moreno, mientras que Cristian Oliva y Graciela Marion figuran como suplentes.

La boleta de diputados nacionales estará integrada por Jorge Alejandro Mukdise, Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda y Astor Aníbal Padula como titulares, junto a Natividad Nassif, Víctor Rodolfo Araujo y Mariela Nassif como suplentes.

Además de la elección legislativa, Santiago del Estero definirá en octubre gobernador y vice, 40 diputados provinciales y autoridades en 140 municipios y comisiones municipales. La fórmula oficialista para la gobernación estará integrada por Elías Suárez y Carlos Silva Neder, consolidando la continuidad del espacio político que domina la escena provincial.

Con la oficialización de sus listas, el Frente Cívico ratificó su estrategia de disputar todos los cargos en juego con dirigentes de su estructura, bajo el liderazgo de Zamora.