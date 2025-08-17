Florencio Randazzo encabezará la lista de diputados de Provincias Unidas en Buenos Aires

El exfuncionario Florencio Randazzo será el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del frente Provincias Unidas, espacio impulsado por varios gobernadores que busca consolidarse como alternativa en el escenario nacional.

La nómina estará integrada además por Margarita Stolbizer en el segundo lugar y Emilio Monzó en el tercero. Danya Tavela, de Democracia para Siempre, ocupará el cuarto puesto, tras la decisión de Facundo Manes de competir en la Ciudad. El sector radical de Martín Lousteau, Evolución, también acompañará el armado.

El anuncio llegó tras la impugnación presentada por la conducción bonaerense de la UCR, encabezada por Miguel Fernández, que rechazó firmar la adhesión. Vencido el plazo judicial fijado por Alejo Ramos Padilla, el sello radical quedó oficialmente fuera de la coalición en el distrito.

De este modo, el frente competirá sin la estructura formal de la UCR bonaerense, aunque con el respaldo de dirigentes a título personal. Provincias Unidas nuclea a los gobernadores de Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Jujuy y Santa Fe, además del GEN y el Partido Socialista, en un armado heterogéneo que intentará disputar un lugar frente al oficialismo y el peronismo en octubre.