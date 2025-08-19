Escándalo en el Gobierno: Karina Milei señalada por presuntos sobornos millonarios con laboratorios

Un nuevo escándalo sacude al oficialismo luego de que en el programa Data Clave (emitido en Carnaval Stream) se compartieran audios presuntamente grabados por Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien habría revelado un esquema de recaudación ilegal entre altos funcionarios del gobierno.

En uno de los audios, Spagnuolo comenta: “Van a pedirle guita a los prestadores”, sugiriendo que los laboratorios farmacéuticos debían pagar para asegurarse contratos con el Estado.

En otro fragmento, plantea la tensión interna con frases como: “¿Javier, ¿yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?” y se pregunta “¿Javi, qué hago?”, refiriéndose al presidente Javier Milei.

Más adelante, Spagnuolo desliza que la maniobra no es menor: “Lo hacen de rata. Es un kiosquito de 20 o 30 mil dólares por mes. Se llevan medio palo para arriba de medicamentos por mes.” Pero va aún más lejos: asegura que Karina Milei sería la principal beneficiada, cobrando entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, equivalentes al 3 % de la recaudación ilegal.

Además, en el audio se mencionan dos nombres clave: “Lule y Karina”, vinculando tanto a Karina Milei como al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, con el circuito clandestino.