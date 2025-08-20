Argentina logró un nuevo fallo favorable por el caso YPF

La Justicia de Irlanda resolvió a favor de Argentina y rechazó el pedido de los fondos Petersen y Eton Park para ejecutar el pago de más de US$16.000 millones en el juicio por la expropiación de YPF. Los demandantes buscaban el “reconocimiento y ejecución” de la condena emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con la Procuración del Tesoro, se trata de la primera resolución internacional que limita los intentos de los fondos de cobrar la sentencia fuera de Estados Unidos, lo que representa un precedente jurídico de peso para el país. El organismo subrayó que la decisión irlandesa confirma la validez de la estrategia legal desplegada y la protección de activos estratégicos de la Nación.

Vale recordar que, como bien informó diario Hoy días atrás, la Corte de Apelaciones de Nueva York también había decidido suspender la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a entregar acciones de YPF como parte del pago, mientras se tramita la apelación. En ese proceso, la Argentina deberá presentar su primer escrito el 25 de septiembre y el 27 de octubre se realizará la audiencia oral donde se debatirá la validez del fallo original.