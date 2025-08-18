Justicia rechaza demanda de la familia de Ian Moche contra Milei

La familia de Ian Moche había presentado una acción judicial contra Javier Milei luego de que el mandatario compartiera un mensaje en redes sociales en el que, según los denunciantes, se burlaba del joven activista por la inclusión. El reclamo buscaba que el presidente eliminara la publicación y que se le impidiera repetir este tipo de manifestaciones.

Sin embargo, el juez Alberto Recondo determinó que el posteo fue realizado desde la cuenta personal del presidente y no desde un canal oficial del Estado. En esa línea, argumentó que, al tratarse de un perfil particular, Milei conserva los mismos derechos que cualquier ciudadano a expresarse libremente, incluso si sus opiniones resultan polémicas o hirientes.

La decisión judicial fue rechazada por la familia de Ian Moche, que adelantó que apelará el fallo. Según remarcaron, el impacto de las declaraciones del presidente trasciende lo personal por el lugar institucional que ocupa. Mientras tanto, la causa vuelve a abrir el debate sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales.