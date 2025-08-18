Cerraron 16.000 empresas en la era Milei
La recesión provocó una importante caída en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados.
Según la última actualización de los datos del Centro de Economía Política (CEPA) en base a números oficiales de Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 a mayo la cantidad de empleadores con trabajadores registrados se disminuyó de 512.357 a 496.793. Esto implica una contracción de 15.564 empresas.
El sector de “Transporte y almacenamiento” fue el más afectado, con una pérdida de 4.094 empleadores en la gestión libertaria.
En términos relativos, el sector más afectado también fue el de “Transporte y almacenamiento”, que registró una caída del 10,4% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales” (9,5%), “Servicios Inmobiliarios” (8,8%) y “Construcción” (7,7%).
Por otro lado, los principales afectados fueron las empresas de hasta 500 trabajadores: 99,69% del total de los casos. Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores. explican sólo el 0,31%.