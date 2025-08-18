Cerraron 16.000 empresas en la era Milei

Según la última actualización de los datos del Centro de Economía Política (CEPA) en base a números oficiales de Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 a mayo la cantidad de empleadores con trabajadores registrados se disminuyó de 512.357 a 496.793. Esto implica una contracción de 15.564 empresas.

El sector de “Transporte y almacenamiento” fue el más afectado, con una pérdida de 4.094 empleadores en la gestión libertaria.

En términos relativos, el sector más afectado también fue el de “Transporte y almacenamiento”, que registró una caída del 10,4% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales” (9,5%), “Servicios Inmobiliarios” (8,8%) y “Construcción” (7,7%).

Por otro lado, los principales afectados fueron las empresas de hasta 500 trabajadores: 99,69% del total de los casos. Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores. explican sólo el 0,31%.