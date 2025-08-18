La Plata

lunes 18 DE agosto 2025

T: 17º

H: 67%

Temperatura

17º

Humedad

67%

El Gobierno no celebró el 17 de agosto

Sin acto oficial, Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada.

Javier Milei estuvo este domingo en Casa Rosada para saludar y almorzar con los granaderos, en conmemoración del 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

El mandatario nacional estuvo vestido con la indumentaria del Ejército y se mostró junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, señalada como quien le maneja las redes sociales a Manuel Adorni, pero que el vocero presidencial aclaró que era fotógrafa del jefe de Estado.

Cabe remarcar que por el 17 de agosto Milei no realizó ningún acto oficial.

Mileigranaderosdiario Hoy

Noticias Relacionadas