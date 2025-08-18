El Gobierno no celebró el 17 de agosto

Javier Milei estuvo este domingo en Casa Rosada para saludar y almorzar con los granaderos, en conmemoración del 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

El mandatario nacional estuvo vestido con la indumentaria del Ejército y se mostró junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, señalada como quien le maneja las redes sociales a Manuel Adorni, pero que el vocero presidencial aclaró que era fotógrafa del jefe de Estado.

Cabe remarcar que por el 17 de agosto Milei no realizó ningún acto oficial.