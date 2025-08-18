Buscan cerrar la cuenta de X del Presidente

Crece el conflicto entre Javier Milei y la familia de Ian Moche, el influencer de 12 años de La Plata con autismo, sumó un nuevo capítulo. Tras la negativa del Presidente a borrar un posteo en el que lo había tildado de kirchnerista, los abogados del menor anticiparon que solicitarán a la red social X la baja definitiva de la cuenta oficial del mandatario.

En un escrito, Milei argumentó ante la Justicia que sus publicaciones están amparadas en el derecho a la libertad de expresión y que no corresponden a su rol de Jefe de Estado, sino a su actividad personal en redes sociales.

La respuesta no conformó a la defensa. Al respecto, Ian sostuvo: “Lo del tuit no fue un error porque él sabía lo que estaba haciendo. Lo mejor que podría hacer Milei es pedir disculpas públicas”.

Por su parte, el abogado defensor, Juan Cruz San Martín, adelantó que pedirá la intervención de la plataforma X si Milei no da marcha atrás: “La publicación debe ser retirada para evitar un precedente negativo”.