Caputo logró quedarse con la plata de los bancos

El gobierno de Javier Milei forzó a los bancos a comprar más deuda pública. En primer lugar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una suba de los encajes al 50% (históricamente fue del 10%) a partir de este martes y seguirá vigente hasta el 28 de noviembre. Se trata la parte de los depósitos de los ahorristas inmovilizada en el BCRA y que por lo tanto no puede ser prestada al público.

Lo cierto es que la tasa actual de los encajes no solo es la más alta de la era Milei, sino que también resulta récord a largo plazo. Es, por lo menos, la más mayor en cinco años, ya que nunca en todo el período 2019-2023 este instrumento llegó a tener su nivel de hoy. La consecuencia de esta medida es que los bancos deben aumentar la tasa de interés para el otro 50%, además de la caída de sus acciones.

En segundo lugar, el BCRA adjudicó $3,788 billones de pesos en la licitación de este lunes. Esto fue en respuesta al fracaso de la licitación de deuda del miércoles pasado, en la que solo se renovaron el 61% de los vencimientos y quedaron $6 billones libres que podrían irse eventualmente al dólar y hacer subir su precio.

“Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en X. Se licitó una letra capitalizable con una tasa de interés mayorista Tamar.