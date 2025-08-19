La Corte sufre el ajuste libertario
El máximo tribunal oficializó los fondos que dispondrá en 2026, con un aumento por debajo de la inflación.
La Justicia no escapó de la motosierra de Milei: la Corte Suprema estableció su presupuesto para el ejercicio 2026, con un aumento de fondos de solo el 1% respecto a 2025.
Concretamente, el máximo tribunal fijó su presupuesto en unos 378.000 millones de pesos. La decisión responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento integral del máximo tribunal y de sus distintas áreas.
Sin embargo, se trata de una suba muy baja respecto al presupuesto que la Corte había aprobado para 2025. Es decir, el aumento es aproximadamente el 1%, frente a una inflación interanual que en julio trepó al 36,6%.