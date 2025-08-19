La Corte sufre el ajuste libertario

La Justicia no escapó de la motosierra de Milei: la Corte Suprema estableció su presupuesto para el ejercicio 2026, con un aumento de fondos de solo el 1% respecto a 2025.

Concretamente, el máximo tribunal fijó su presupuesto en unos 378.000 millones de pesos. La decisión responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento integral del máximo tribunal y de sus distintas áreas.

Sin embargo, se trata de una suba muy baja respecto al presupuesto que la Corte había aprobado para 2025. Es decir, el aumento es aproximadamente el 1%, frente a una inflación interanual que en julio trepó al 36,6%.