La Provincia ajusta el operativo electoral en medio del recorte de fondos

Este lunes, la Gobernación bonaerense fue escenario de un nuevo encuentro con la prensa en el que el gabinete provincial combinó diagnósticos económicos con definiciones políticas. Carlos Bianco, Andrés Larroque y Javier Alonso trazaron un panorama crítico de la situación fiscal y productiva que enfrenta Buenos Aires a raíz de las decisiones del gobierno de Javier Milei, al tiempo que informaron sobre los preparativos para las elecciones del próximo 7 de septiembre.

Bianco explicó que, en lo que va de 2025, los envíos automáticos de la Nación a las provincias retrocedieron un 9,5%, lo que llevó a duplicar los niveles de deuda respecto del año anterior. “La caída de la coparticipación está asfixiando a las administraciones locales”, sostuvo. A este dato sumó la contracción industrial del 1,2% en junio, el parate de la obra pública en julio —con cifras mínimas en décadas— y un crecimiento desmedido de los intereses de la deuda que trepó al 353%.

El deterioro económico se refleja también en la producción y el empleo. Un relevamiento de la Fundación Observatorio PYME indicó que un 33% de las empresas perdió clientes frente a la competencia importada, con un descenso de ventas del 5,7% mensual y del 2% interanual. En paralelo, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señaló que se destruyeron 183 mil empleos asalariados registrados desde diciembre. “El patrón se repite: cuando gobierna la derecha, la industria nacional se desarma y las Pymes terminan importando en lugar de producir”, advirtió el ministro.

Más allá de la crisis, la Provincia concentra esfuerzos en el armado de los comicios. El 23 de agosto se llevará adelante un simulacro general que permitirá poner a prueba el funcionamiento de los sistemas informáticos, las comunicaciones y la transmisión de datos. “Es un operativo complejo y necesitamos asegurar que todo esté listo antes de la fecha de votación”, dijo Bianco. Del ensayo participarán autoridades electorales, fiscales partidarios y medios de comunicación.

Por último, en cuanto a la seguridad, Alonso confirmó la puesta en marcha de un Comando Unificado Electoral que coordinará la vigilancia de los 6.935 establecimientos de votación. En total, trabajarán 34.700 efectivos, de los cuales 28.778 pertenecen a la Policía provincial y alrededor de 6.000 a fuerzas federales, en el marco de un convenio con la Nación.