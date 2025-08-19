Avanza la disolución de la CNRT

El Gobierno nacional avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía. Lo hizo mediante el Decreto 584/2025.

El nuevo organismo absorberá casi todas las funciones de la ahora disuelta CNRT, excepto la planificación y estructuración del transporte automotor y las tareas de habilitación, inscripción, control documental de cada operador del sistema, las cuales estarán en la órbita de la Subsecretaría de Transporte Automotor.