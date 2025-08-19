Larroque anunció una inversión histórica para programas de discapacidad
La inversión supera los $9.400 millones.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, anunció un paquete de medidas que refuerza la política social en la Provincia en favor de personas con discapacidad y adultos mayores. Según detalló, la inversión superará los 9.400 millones de pesos anuales y alcanzará a más de 7.000 destinatarios.
Entre las medidas se destaca un aumento del 100% en el incentivo económico a quienes trabajan en Talleres Protegidos, además de un incremento del 40% para Centros de Día, Hogares y Actividades Ecuestres. “Es un aumento histórico porque, a pesar de la asfixia financiera, en la Provincia decidimos priorizar a quienes más lo necesitan, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional”, subrayó Larroque.
El funcionario también presentó un plan de equipamiento para comedores de escuelas especiales a través del Servicio Alimentario Escolar y una nueva línea de créditos de Fuerza Solidaria con tasa subsidiada para Talleres Protegidos.
Por último, se lanzó el programa Mayores Bonaerenses Activos, que ofrece una beca de $40 mil para adultos mayores que concurren a centros de jubilados. “Frente a un ajuste sin precedentes y la eliminación de más de 110.000 pensiones por discapacidad, en la Provincia respondemos con más comunidad y más presencia del Estado”, concluyó Larroque.