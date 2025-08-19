Médicos del Garrahan vuelven a parar

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan decidieron hacer un nuevo paro de 24 horas este jueves, además de un festival el domingo siguiente en Parque Lezama bajo la consigna “todas las infancias importan”.

La medida de protesta se hará el mismo día en el que se espera que el Senado trate la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que impacta directamente en el Garrahan y que ya cuenta con media sanción obtenida en Diputados con más de dos tercios de los votos.

Desde APyT le “advirtieron” a Milei sobre “el costo político y social que podría implicar un eventual veto a la Ley de Emergencia Pediátrica”, en caso de ser aprobada en el Senado.

“La situación en el hospital sigue siendo crítica ante la falta de respuesta al reclamo salarial, lo que provoca la renuncia de profesionales y el vaciamiento de áreas clave”, explicó Norma Lezana, secretaria general del gremio.